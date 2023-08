Amigos e familiares se despedem do diretor Aderbal Freire-Filho em velório no Rio

Rio - Amigos e familiares se despedem do diretor Aderbal Freire-Filho em velório realizado no Teatro Poeira, em Botafogo, na Zona Sul do Rio, nesta quinta-feira, desde às 10h. A cerimônia é aberta aos fãs e acontecerá até às 14h, quando o corpo do diretor será levado para o Memorial do Carmo, no Caju, onde será cremado em cerimônia restrita à família.



Aderbal Freire-Filho tinha 82 anos e era casado com a atriz Marieta Severo que, junto com Andréa Beltrão, é sócia do Teatro Poeira. Aderbal Freire-Filho, que já foi curador do espaço, sofria com as complicações de um AVC hemorrágico desde 2020. Ele estava internado no Hospital Copa Star, também na Zona Sul, quando morreu, nesta quarta.

Clara Buarque, neta de Marieta Severo, foi uma das primeiras a chegar ao local do velório. A atriz, que recentemente participou de "Travessia", conviveu com Aderbal na infância. O ator Chico Diaz, que é casado com Silvia Buarque, filha de Marieta e Chico Buarque, também compareceu ao local para se despedir do diretor.

Famosos como Renata Sorrah, Betty Faria, Malu Mader, Claudia Abreu, Elisa Lucinda, Kika Kalache, Antônio Grassi, Tonico Pereira, Drica Moraes, Malu Valle, entre outros, também foram prestar suas últimas homenagens ao diretor.