Paramore precisa cancelar shows após infecção pulmonar de vocalista

Rio - Hayley Williams usou as redes sociais nesta quinta-feira (10) para informar aos fãs o cancelamento dos shows previstos para o Paramore em 2023. A artista enfrenta complicações de uma infecção pulmonar grave, o que já havia feito com que outras quatro apresentações fossem adiadas. A cantora abriu o coração em um texto publicado na página da banda, falando um pouco sobre o seu atual momento e como tem tentado se recuperar.



“Depois que minha infecção pulmonar nos forçou a adiar 4 shows, eu esperava que uma semana de folga e uma rotina rigorosa de remédios permitiria que meu corpo se curasse o suficiente para terminar esta turnê com força. Tenho feito tudo o que posso para combater esta infecção para não termos de desapontar ninguém com mais notícias de desilusões e cancelamentos”, contou ela.

A artista afirmou que a decisão de se afastar dos palcos foi a partir de uma recomendação médica. “Depois de lutar nos últimos shows e consultar meu médico, infelizmente estamos percebendo que já passou do ponto de querer fazer um bom show para todos vocês. Agora estou arriscando danos a longo prazo e preciso prestar atenção ao meu corpo. Sentimos muito a todos vocês que foram tão pacientes conosco enquanto reagendamos e provavelmente reorganizamos os planos de viagem para ainda virem nos ver. Fisicamente não posso continuar. Eu sei que isso não é uma boa notícia para todos", declarou.