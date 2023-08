Tatá Werneck ganha mala de R$ 37 mil

Rio - Tatá Werneck que celebra 40 anos nesta sexta-feira (11) foi surpreendida as vésperas do aniversário com um presente de Rainer Cadete. O ator que está no elenco de "Terra e Paixão", onde contracena com a artista, decidiu dar a ela uma mala de viagem no valor de R$ 37 mil.

"Linda, maravilhosa, que eu sinceramente não tenho muita força pra segurar", brincou Tatá ao mostrar a mala de couro da grife internacional Prada. A atriz também falou que não tem o hábito de ganhar muitos presentes, mas que ama proporcionar experiências para quem ama. "Eu não costumo ganhar muitos presentes. Eu amo muito dar presente. Presente pra mim é estar com as pessoas que eu amo, estar junto dos meus amigos", contou.

A humorista ainda elogiou o colega e disse que os dois tem desenvolvido uma grande amizade ao longo da produção. "Eu tenho um grande amigo que eu fiz nessa novela, que é o Rainer. Eu nem sei o que dizer. A gente é muito feliz junto. Ele é um parceiro que vai ser meu amigo pra sempre. A gente se ama muito", afirmou.

Os dois dão vida a Luigi e Anely, que tem um affair na novela, mas que escondem seus segredos e aventuras. Enquanto o galã chegou a Nova Primavera afirmando ser italiano para dar um golpe em Petra (Débora Ozório), a personagem de Tatá ganha a vida fazendo vídeos para um site de conteúdo adulto.