Filme sobre Ângela Diniz, estrelado por Isis Valverde, ganha trailer

Rio - Nesta quinta-feira, foi divulgado o cartaz oficial e o trailer do filme "Angela", que retrata os últimos meses de vida de Ângela Diniz, conhecida como "A Pantera de Minas", e as consequências de sua conturbada relação amorosa com o empresário Raul Street. O filme chega aos cinemas no dia 31 de agosto.

Após uma tumultuada separação e ter que ceder a guarda dos seus três filhos, a socialite conhece Raul Street e acredita ter encontrado alguém que ama seu espírito livre tanto quanto ela. A atração avassaladora fez o casal reconstruir suas vidas regadas à paixão na casa de praia. Mas a relação declina para o abuso e a violência, dando origem a um dos casos de assassinato mais famosos de todos os tempos no Brasil.

O longa é estrelado por Isis Valverde, que interpreta Ângela Diniz, e Gabriel Braga Nunes, que dá vida ao empresário Raul Street. Ainda compõem o elenco Bianca Bin, Alice Carvalho, Emilio Orciollo Netto, Carolina Manica, Gustavo Machado e Chris Couto.