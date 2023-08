Isabella Scherer relembra ameaça nos bastidores do 'MasterChef'

Rio - Isabella Scherer entregou detalhes dos bastidores do "MasterChef 2021", em que saiu vencedora. Ao responder o comentário de um telespectador da atual temporada, a influenciadora contou que recebeu um aviso ameaçador de um participante durante a sua edição.

"Se tivesse esse trem de pin na edição da Isabella, a gata ia precisar de outro avental para pendurar tantos pins", afirmou o internauta, em referência ao acessório dado aos cozinheiros com os melhores pratos em cada episódio da nova temporada.

"E eu que um dia lá no confinamento, recebi a seguinte mensagem de um participante: 'Cuidado que prego que se destaca toma martelada'. A martelada fui eu que dei, meu amor", contou Isabella. Em seguida, ela desmentiu que a pessoa seja um dos nomes especulados pelos internautas.



"Não foi o Sergio! Ele foi uma das pessoas que mais me identifiquei e tenho carinho até hoje! Extremamente generoso, um amor de pessoa! Me ajudou muito lá dentro! E previu os bebês, falou que via duas crianças do meu lado, o tempo inteiro comigo", acrescentou.



