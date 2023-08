Flávia Alessandra arrasa com transformação no visual: 'Se superou'

Rio - A atriz Flávia Alessandra, de 49 anos, arrancou suspiros de seguidores com sua mais nova transformação nos cabelos. Nesta quinta (10), a artista chegou a fazer uma brincadeira com suas frequentes mudanças de visual e recebeu elogios no vídeo que postou do processo.

No post, Flávia aparece primeiro com seus cabelos na altura dos ombros e um pouco mais escuros do que de costume, mas depois de uma transição com um papel espelhado, a famosa surge com um corte chanel e madeixas bem loiras nas pontas. "Transformação número 389 com meu parceiro na vida e sócio do nosso salão. Mudar é incrível, né? Quem amou esse novo hair?" indagou na legenda da publicação.



Internautas ficaram impressionados com a beleza da atriz e admiraram o novo look nos comentários: "Quando eu acho que você atingiu o auge da beleza... Você se supera!", escreveu o marido da artista, Otaviano Costa. "Caraca, se você não é a oitava maravilha do mundo, é a primeira!", brincou uma fã. "Ameii! Ficou mais linda ainda", afirmou outra. "Uma verdadeira obra de arte", declarou uma terceira.

