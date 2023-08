'Eu me abraço em mim', diz Franciely Freduzeski ao postar nua no Vale da Lua

Rio - A atriz Franciely Freduzeski, de 44 anos, que já chegou a ser apontada como affair do pai de Neymar, postou no Instagram, na noite desta quinta-feira, uma foto em que aparece completamente nua no Vale da Lua, região que fica na Chapada dos Veadeiros, em Goiás.

"Quantas vezes é preciso se virar do avesso? Quantas vezes é necessário renascer da própria vida? Trocar de pele? Voltar para o começo. Eu me abraço em mim. O útero me afoga de amor", escreveu a atriz na legenda da imagem.

O Vale da Lua é uma região que já foi visitada por vários famosos que estavam em busca de um encontro com a espiritualidade. Dado Dolabella e Luigi Baricelli são artistas que têm fotos semelhantes a postada por Franciely Freduzeski. Os turistas costumam tirar fotos na Pedra do Útero, uma formação rochosa que lembra um útero materno, e acreditam que o local tem forte conexão com a Mãe Terra.

Franciely Freduzeski é conhecida por trabalhos na TV em programas como "Zorra Total" e "A Fazenda". Ela também atuou em novelas como "O Clone" e "América", entre outras.