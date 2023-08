Giovana Cordeiro fala sobre viver a protagonista de 'Fuzuê': 'Muito feliz com esse momento'

Rio - A atriz Giovana Cordeiro encara o desafio de viver Luna, protagonista da novela "Fuzuê", a partir desta segunda-feira (14) na TV Globo. A trama vai substituir "Vai na Fé" no horário das 19h. Escrita por Gustavo Reiz e com direção de Fabrício Mamberti, o folhetim é uma comédia romântica que trata, de forma leve e bem-humorada, diferentes relações sociais e familiares, tendo como pano de fundo, a busca de duas irmãs, Luna e Preciosa (Marina Ruy Barbosa) por seus desejos e realizações pessoais. Feliz pela oportunidade de protagonizar a obra, Giovana conta o que o público pode esperar de "Fuzuê". Confira:

Giovana, como está sendo viver a Luna, sua primeira protagonista?

Tudo que eu vivi antes me preparou para esse momento, mas a Luna me convidou a estruturar a minha vida de forma completa. Fazer a protagonista de uma novela é uma enorme responsabilidade. Estou muito feliz com esse momento de estar fazendo a minha primeira protagonista numa novela, com uma equipe tão calorosa, acolhedora, um texto tão divertido e surpreendente.

Você fez alguma preparação especial para a personagem?

Eu me preparei com muitas referências de filmes de investigação para trazer pra ela essa característica, essa curiosidade de descobrir respostas sobre o que aconteceu com a mãe dela, porque a história começa com a Maria Navalha (Olívia Araújo), interpretada pela grandessíssima Olívia, desaparecida. A busca da Luna é por essa mãe, Então, essa característica investigativa me interessou muito para compor a personagem.

Como você descreveria a Luna?

A Luna é uma mulher muito corajosa, muito destemida, que enfrenta o que for preciso para descobrir as coisas que ela quer. Ela tem muito otimismo, isso pra mim é muito inspirador. Por mais que ela tenha as dificuldades dela, por mais que a vida dela não esteja na forma que ela quer, ela é sempre muito otimista e carinhosa com as pessoas que ela gosta. Uma menina muito batalhadora também.

Qual é o maior desafio de interpretar a Luna?

Muita coisa acontece num dia de Luna, então é um desafio amarrar todas essas situações. Mas é muito gostoso contar essa história. Ela é uma mulher com muita energia, e eu gosto de personagens assim.

Qual você acha que vai ser o maior fuzuê na vida da Luna?

No momento em que a novela começa, o grande fuzuê na vida da Luna vai ser um encontro com o Miguel (Nicolas Prattes), que vai mudar muito a vida dela. Na verdade, a chegada dela na loja Fuzuê vai mudar muito a vida da Luna porque vai movimentar muito esse momento de investigação, essa procura pela mãe. Ela e o Miguel vão ser grandes aliados nessa busca por respostas.

Você pode falar mais um pouco sobre esse romance com o Miguel?

É amor, um amor inesperado. No meio de tanta confusão, a Luna encontra calma no Miguel. Mas como tem sempre confusão (na vida da personagem), ele acaba sendo um parceiro nesse fuzuê que envolve a vida ddela. É uma parceria muito bonita que eles constroem, eles vão virar parceiros de aventuras mesmo. Então, dentro desse fuzuê todo, eu acho que esse amor é um ponto alto pra Luna.

Você já trabalhou com a Olivia Araujo, que vive a sua mãe, Maria Navalha, em "Mar do Sertão". Como está sendo repetir essa parceria com ela?

O meu encontro com a Olívia me emociona muito. Primeiro porque em "Mar do Sertão" eu acho que o nosso caminho ter se cruzado foi uma coisa bem divina, foi um grande presente. Aqui (em "Fuzuê) também. Nós temos uma energia que é muito divina, potente e muito vital. É muito acolhedor tê-la fazendo a Maria Navalha. É muito simbólico, muito forte. Eu acredito muito na nossa relação, na nossa relação como artista, nesse olhar que é verdadeiro demais. A gente se conecta em cena de forma muito sincera e rápida. Maria Navalha é o grande amor da vida da Luna. A gente tem construído isso com muito acolhimento, com muita sinceridade. Eu acredito verdadeiramente, sinto uma relação maternal mesmo e familiar com a Olívia.