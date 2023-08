Claudia Raia relata queda de cabelo durante puerpério e pede dicas aos fãs: 'O que fazer?'

Rio - Claudia Raia, de 56 anos, usou as redes sociais, nesta sexta-feira, para desabafar sobre a queda de cabelo que tem enfrentado durante o puerpério. No Instagram, a atriz, que há cinco meses deu à luz um menino, fruto do casamento com Jarbas Homem de Mello, chegou a pedir conselhos para os fãs a respeito de como solucionar o problema.

"Está vendo isso aqui, gente? É a quantidade de cabelo que cai quando eu lavo a cabeça", iniciou ela, nos stories, mostrando os fios no box.

"Surreal. Eu fico olhando essa peruca e falo: 'Jesus do céu'. Completamente natural depois do puerpério começar a cair o cabelo. Mas a gente precisa de ajuda. Dermatologista, shampoo antiqueda, não sei", lamentou.

"O que você faz para combater a queda do seu cabelo?", questionou a artista aos seguidores, aproveitando para abrir uma caixinha de perguntas destinada para receber as dicas.