Sabrina Sato rebate críticas por verruga na testa: 'Ainda não se acostumaram'

Rio - Sabrina Sato, de 42 anos, mandou a real para uma seguidora que a questionou sobre sua verruga na testa. Nesta sexta-feira, a apresentadora interagiu com fãs por uma caixinha de perguntas nos Stories do Instagram e acabou se deparando com um comentário sobre o sinal: "Por que você não tira a verruga? Eu tirei e não morri", disse uma internauta.

"Que bom que você está viva. Porque ela é minha. Minha verruga é um sinal de sorte e a Zoe fala que me acha em qualquer lugar com essa marca, isso é ótimo", rebateu a famosa, sem perder o bom humor. Na legenda do vídeo, Sabrina ainda completou: "2023 e eu ainda preciso responder sobre a minha verruga tão linda, centralizada e única".

E a mensagem não foi a única que Sabrina recebeu sobre o sinal. Outro internauta criticou o fato da apresentadora ser uma "mulher com dindim" e não remover a verruga: "20 anos que vocês me acompanham e ainda não se acostumaram com a minha verruguinha na testa, ainda se sentem incomodados com isso", respondeu ela.

"Olha, eu não vou tirar porque eu amo ela, não me incomoda. Ela me torna única, é uma característica física que só eu tenho. Tem outras pessoas que têm, mas eu não quero me parecer com ninguém, eu sou feliz do jeito que sou. Tá ótima, deixa ela, gente. Às vezes, incomoda, quando eu vou pentear (o cabelo), fazer uma franja. Mas eu me dou bem com ela, já acostumei", completou.