Kelvin em 'Terra e Paixão', Diego Martins pede final feliz para personagens

O ator Diego Martins, o Kelvin em "Terra e Paixão", novela da TV Globo, pediu ao autor da obra, Walcyr Carrasco, que seu personagem tivesse um final feliz. Na trama, Kelvin e Ramiro (Amaury Lorenzo) vivem uma amizade cheia de flertes e piadas com "segundas intenções".

Durante o tapete vermelho do "Criança Esperança", na última segunda-feira (7), Diego revelou ao "Gshow" que está contente com o sucesso do personagem.

"Estou muito feliz, é um momento que a gente espera. Sou ator desde criancinha, e acho que chegar nesse momento, com um personagem tão cativante, e conseguir esse carinho das pessoas, é muito legal. A gente trabalha muito para fazer as coisas acontecerem, a gente gosta mesmo de estudar nossas cenas, de ler, de construir as coisas juntos", disse o ator.

Diego ainda aproveitou para mandar um recado para Walcyr Carrasco, e foi bem direto, assim como Kelvin, ao "cobrar" um final feliz para o casal, que tem tirado risadas dos telespectadores.

"Já é um casal, né? Um casal sem ser. Até briguinha, DR e ciúmes eles têm. É muito legal ver a galera 'shippando' essas duas pessoas que são tão diferentes. E cada uma tem seu universo e seus problemas, tem ali um matador de aluguel e um outro meio meu caráter. E as pessoas torcem desse jeito mesmo e entendem que eles têm amor. Então eu torço muito também. Se não tiver um final feliz pra esses dois, seu Walcyr... muita gente vai se revoltar!", finalizou aos risos.