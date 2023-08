Isis Valverde beija Marcos Buaiz no tapete vermelho do Festival de Gramado

Rio - Isis Valverde marcou presença na abertura do 51º Festival de Cinema de Gramado, na noite deste sábado, no Rio Grande do Sul. A atriz chegou ao evento acompanhada do namorado, o empresário Marcos Buaiz, com quem trocou alguns beijos no tapete vermelho.

A famosa prestigiou a estreia de "Angela", filme em que interpreta Angela Diniz, vítima de um dos casos de feminicídio mais conhecidos no Brasil. Com direção de Hugo Prata, a obra foi a primeira produção exibida na mostra competitiva de longas-metragens. O documentário "Retratos Fantasmas", de Kleber Mendonça Filho, e o curta "Yãmi Yah-Páh - Fim da Noite", de Vladimir Seixas, também foram apresentados na primeira noite de um dos eventos de maior prestígio no cinema nacional.

Além de posar para fotos com o elenco e o diretor de "Angela", Isis Valverde ainda deixou sua marca na calçada da fama do festival, assim como o ator Caio Blat, que assina a curadoria do evento. Letícia Colin e Dan Ferreira foram outros artistas que estiveram na abertura da festa.