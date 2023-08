Paula Burlamaqui relembra concurso Garota do Fantástico e celebra: 'Foi incrível'

Rio - Paula Burlamaqui, de 56 anos, foi uma das vencedoras do extinto concurso "Garota do Fantástico", quadro exibido na atração dominical de 1984 a 1989. A atriz destacou a importância da exposição no programa da TV Globo, 36 anos depois de ser declarada a campeã, na edição de 1987, quando competiu com outras 17 candidatas ao título.

"Mudou a minha vida! Depois que ganhei fui fazer um comercial com o Nelson Piquet, na Itália, fui contratada por uma marca de hidratantes, já fazia teatro e fui chamada para fazer minha primeira novela, 'O Sexo dos Anjos'. Foi incrível para mim, maravilhoso", declarou a artista, em entrevista ao 'gshow'.

A famosa ainda opinou sobre a característica essencial para as campeãs do concurso: "O que faz da gente Garota Fantástica é estar em harmonia com o próximo, planeta, a gente mesmo. A palavra chave da vida é harmonia", afirmou.

Além disso, Paula também contou como faz para manter o corpo em forma e compara com o momento que viveu na década de 80: "O corpo era natural. A gente não passava nem protetor na praia, eram outros tempos. Eu sou bem exigente com meu corpo, malho, me alimento bem, tomo vitaminas, faço procedimentos. As pessoas lembram, algumas, mas me reconhecem mais das novelas", explicou ela.

E é claro que com a fama no "Fantástico" também vieram algumas cantadas e o título de símbolo sexual, mas a atriz garante que não se incomoda com a posição. "Você fica em evidência e as pessoas transferem seus desejos para quem está em evidência. Não tenho grilo nenhum de ter sido considerada símbolo sexual. Fiz Playboy, que endossou mais ainda esse título, não tenho problema nenhum com ele. Sempre me senti bem com minha imagem", disse Paula.