Emily Garcia e Babal Guimarães comemoram aniversário do filho em clima de harmonia

Rio - Parece que a paz reinou entre Emily Garcia e Babal Guimarães. O ex-casal comemorou o aniversário de dois anos do filho, neste domingo (13), em total clima de harmonia. Os dois estiveram juntos em diversos momentos com a criança, inclusive, na hora do parabéns.

Emily e Babal terminaram o relacionamento no final do ano passado. Em janeiro, a influenciadora denunciou o ex-marido por violência doméstica e pediu uma medida protetiva de urgência. O ex-casal já virou notícia por expor as mazelas conjugais na internet outras vezes e chegaram a ser acusados de estarem se promovendo na mídia através do relacionamento.

Em junho, Emily Garcia, ex-mulher de Babal Guimarães, conseguiu na Justiça uma liminar para retirar móveis e objetos pessoais que ficou na casa em que morava com o ex-marido na cidade de Penedo, em Alagoas. Revoltada, ela comprou um spray para pichar o seu antigo closet. Além disso, a influenciadora também pediu um martelo, para que pudesse danificar os objetos que não consegue levar. Agora, para o bem do filho do casal, parece que a paz voltou a reinar entre Emily Garcia e Babal Guimarães.