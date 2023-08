Jorge Aragão comenta luta contra o câncer: 'Não consigo assimilar'

Rio - Jorge Aragão conversou com a repórter Renata Ceribelli, em entrevista ao 'Fantástico', no último domingo, e se emocionou ao detalhar o tratamento de um linfoma não-Hodgkin, um tipo de câncer no sistema linfático. O artista de 74 anos mostrou que raspou os cabelos após o diagnóstico.

"Minha cabeça não conseguiu, até hoje, assimilar tudo. [De repente] você está com um 'Linfoma não Hodgkin', palavras que eu nunca ouvi falar. Pavor, medo", confessou.

O cantor ainda revelou que tem encontrado um amparo na música durante o tratamento. "Já fiz a segunda quimioterapia. Quando eu entro numa máquina dessas de ficar muito tempo, mais de uma hora fazendo exame, só a música que me abraça, que me envolve. É um cobertor."

De volta aos palcos, Jorge Aragão comentou a emoção após o show realizado no Parque Madureira, na Zona Norte do Rio. "A gritaria que eu ouvia. Aquela energia que subia. O pessoal ficou muito tempo gritando. [Eu estava] em uma cama de orações e energias boas muito fortes para mim, que me fizeram caminhar até a frente do palco. Ali, eu não aguentei. Eu estou vivo."