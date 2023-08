Xuxa fala sobre separação de Luciano Szafir em meio a polêmica: 'Gota d'água'

Rio - Xuxa Meneghel, de 60 anos, abriu o jogo sobre o fim do namoro com Luciano Szafir, de 54, após uma entrevista polêmica causar a separação dos pais de Sasha Meneghel, 25. A apresentadora contou que o atrito com o ex-namorado teve início após uma entrevista da cantora para o jornal 'Folha de S. Paulo', em 1998, quando estava grávida de seis meses da filha do ex-casal.

Na ocasião, Xuxa afirmou que nenhum dos familiares de Szafir era bonito, a não ser o ator: "Sinto muito. Nada contra eles, nem nada a favor, mas se minha filha tiver de parecer com alguém ali, que seja com o Luciano", disparou a Rainha dos Baixinhos, na época.

"Eu, grávida, sempre brinquei dizendo que ele era o mais bonito da família", relembrou a famosa, ao site 'gshow'. "Isso foi a gota d’água para a mãe dele (Beth Szafir) ficar chateada, as irmãs, o irmão ficarem chateados... Mas continuo achando que ele é o mais bonito da família mesmo, fazer o quê? É a mais pura verdade. Na época, era a puríssima verdade, senão não estaria com outra pessoa. Sempre o achei um homem muito bonito", declarou.

De acordo com a artista, os dois ficaram se falar por três dias após a publicação da reportagem. Na sequência, Luciano divulgou uma carta em que rebatia a fala da então namorada e saía em defesa da mãe: "Apenas para fazer justiça, convivi com a beleza monumental de minha mãe, que foi tida como das mais lindas à sua época", disse o ex-modelo.

Passados 25 anos da separação, Xuxa entrou em detalhes sobre a reação que teve ao saber da declaração do galã: "Depois apareceu uma carta que ele respondeu, não sei se foi a família que pediu que ele respondesse. Ele falou que grávida era assim mesmo, que fala essas coisas. Subi nas tamancas e quando ele chegou em casa as coisinhas dele já estavam para fora", revelou.

Xuxa passou os meses seguintes sem nenhum contato com o ex, voltando a encontrá-lo apenas no nascimento de Sasha: "Não nos falávamos nem pelo telefone, não queria saber. Achava que ele deveria ter ficado do meu lado. Eu sou a mãe da filha dele. Tudo bem ele ficar do lado da família dele, mas eu estava fazendo uma família com ele. Não gostei da sua posição. A mãe, a irmã, tinha advogado na família, todo mundo se meteu", continuou.

Mesmo assim, a apresentadora garantiu ter um bom relacionamento com o ex atualmente: "Minha filha está feliz com a minha relação com ele. Eu cuido dele, ele cuida de mim. Gosto dele e ele gosta de mim. Torço muito para que ele fique bem com a família dele. A esposa dele, os filhos dele, aqueles meninos são incríveis", afirmou.

A história voltou à tona após a participação de Luciano Szafir no terceiro episódio de "Xuxa, o documentário": "Teve uma situação séria, ela ficou ofendida com uma entrevista que eu dei. E é claro que o entorno ficou na cabeça dela. Aí nos separamos", contou o ator à produção da série original do Globoplay, que teve seu capítulo final divulgado na última quinta-feira.