Fãs desenterram vídeo de Maisa Silva elogiando a mãe de Larissa Manoela

Rio - Com as revelações polêmicas que Larissa Manoela fez dos pais no último domingo (13) para o 'Fantástico' , um corte onde a atriz Maisa Silva elogia a generosidade da mãe da amiga acabou repercutindo nas redes. Nesta segunda-feira (14), internautas foram ao Twitter comentar sobre o registro, que foi ao ar em setembro de 2022, e criticar as atitudes destoantes da matriarca.No vídeo que viralizou, Maisa conversa com as meninas do Podcast 'PodDelas' sobre como foi bem recebida por Silvana Tarques em uma visita à casa de Larissa. "A mãe dela, Tia Silvana, colocou cheirinho na cama, biscoitinhos, chocolate, castanhas... Deixou no banheiro todos os produtos da Lari licenciados, fez tudo que vocês puderem imaginar. Ela até disse: 'Adoro receber gente, quando vocês quiserem vir não precisa nem chamar a Larissa, só venham que eu gosto de receber vocês'", revelou a apresentadora.