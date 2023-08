Tatá Werneck abre álbum de fotos do aniversário e celebra: 'Fazendo o que amo'

Rio - Tatá Werneck usou as redes sociais, no último domingo, para compartilhar as fotos da comemoração pela chegada dos 40 anos. A atriz reuniu amigos e familiares em uma casa de praia para a festa de aniversário. Além de compartilhar os cliques tirados no fim de semana, a comediante ainda dividiu uma reflexão e agradeceu pelas felicitações que recebeu na última sexta-feira.

"Amigos há 20 anos, amigos novos, meus pais e minha tia. Meu marido e minha filha. Obrigada por todas as mensagens lindas que recebi de aniversário. Recebi muitas flores lindas e muito amor", começou a mulher do ator Rafa Vitti, com quem tem uma filha de de 3 anos. A atriz também recebeu os atores Eduardo Sterblitch e Leandro Lima na celebração de frente para o mar.

No ar como a Anely de "Terra e Paixão", na TV Globo, a famosa ainda mandou um recado para a equipe da obra de Walcyr Carrasco: "Agradeço demais pela folga alcançada (obrigada, produção da novela!) porque são semanas emendando", declarou a apresentadora do "Lady Night".

"Me sinto cada vez mais feliz fazendo o que amo sabendo que o nosso maior bem é a saúde e as relações que fazemos. Um beijo da minha diástase em vocês! Obrigada, meu Deus, por ser perfeito em cada detalhe", encerrou Tatá.

Confira: