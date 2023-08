Isis Valverde surge deslumbrante com vestido ousado na pré-estreia de 'Angela'

Rio - Famosos se reuniram para acompanhar a pré-estreia do filme "Angela", na noite desta segunda-feira, em um shopping de São Paulo. Estrela do longa, Isis Valverde chegou ao evento com um vestido transparente coladinho ao corpo, sendo acompanhada pelo namorado, o empresário Marcos Buaiz. Gabriel Braga Nunes, com quem Isis contracena no longa, também marcou presença ao lado da mulher, a diretora Isabel Nascimento Silva.

Mel Lisboa e Fafá de Belém foram outros nomes que estiveram no local para assistir a cinebiografia da socialite Ângela Diniz, vítima de um dos casos de feminicídio mais famosos no Brasil. Com roteiro de Duda de Almeida e direção de Hugo Prata, "Angela" mostra os últimos meses de vida da "Pantera de Minas" (Valverde) e o relacionamento conturbado com o empresário Raul Street (Nunes). Bianca Bin, Emílio Orciollo Neto, Gustavo Machado, Carol Manica, Chris Couto reforçam o elenco da trama.