Carolina Dieckmann revela onde vai curtir férias depois do fim de 'Vai na Fé'

Rio - A atriz Carolina Dieckmann já começou a curtir suas férias após se despedir da personagem Lumiar, com o fim de 'Vai na Fé', e compartilhou detalhes de sua mais recente viagem internacional nas redes. Nesta terça-feira (15), a artista usou seu Instagram para fazer um leve mistério sobre o nome do destino em que acabou de pousar, dando pistas para seus fãs descobrirem onde estava.Na série de registros, a famosa mostra um pouco do que fez dentro da aeronave e faz questão de dar indicações da língua e cultura do país que chegou, a maior sendo uma foto de uma bandeira vermelha com a figura de uma lua branca, que denunciou que a artista está na Turquia. "Onde eu cheguei? A pista final tá na ultima foto, acertou??", escreveu a atriz na legenda da postagem.Internautas decidiram também entrar na brincadeira e aproveitaram para desejar uma boa estadia para a artista nos comentários: "Ano sabático da Dra. Lumiar", brincou uma seguidora. "Turquia, né? Boa viagem, amor" disse outra. "Achava que era Nepal, sou péssimo em geografia", admitiu um terceiro. "Chegou no país que já foi minha casa... O povo é maravilhoso! Se divirtam, meus amores", contou mais uma.