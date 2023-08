Claudia Raia e Miguel Falabella vão à missa de sétimo dia de Aracy Balabanian

Rio - Claudia Raia, Miguel Falabella e o autor Silvio de Abreu compareceram à missa de sétimo dia da atriz Aracy Balabanian, realizada nesta terça-feira, no Instituto Meninos de São Judas Tadeu, em São Paulo. Os artistas se juntaram aos familiares e amigos próximos da artista, que morreu no dia 7, vítima de câncer no pulmão . Miguel ainda participou da cerimônia religiosa lendo um texto em homenagem à veterana.

A atriz Aracy Balabanian, de 83 anos, morreu na manhã desta segunda-feira. A veterana estava internada na Clínica São Vicente, na Gávea, na Zona Sul da cidade. A artista havia sido diagnosticada com câncer de pulmão no final do ano passado. Uma das últimas aparições da atriz foi no dia 16 de julho, quando visitou Luca, filho de Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello, que havia nascido há pouco tempo.

Filha de imigrantes armênios, Aracy Balabanian nasceu em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, no dia 22 de fevereiro de 1940. A veterana sempre se interessou por teatro e participou de espetáculos do Teatro Brasileiro de Comédia (TBC), entre eles, "Os Ossos do Barão", de Jorge Andrade, em 1963. Ela também integrou o elenco da primeira montagem no Brasil do musical "Hair", em 1969, dirigido por Ademar Guerra.

Foi em 1990 que ganhou uma de suas personagens mais conhecidas, a dona Armênia, de "Rainha da Sucata", uma mãe superprotetora de três filhos à qual emprestou o sotaque e alguns costumes de seu povo de origem. A personagem fez tanto sucesso que o autor Silvio de Abreu convidou a atriz e os atores que interpretavam seus filhos (Marcelo Novaes, Jandir Ferrari e Gérson Brenner) para viverem os mesmos personagens em "Deus nos Acuda" (1992).

Aracy também atuou, em 1995, em "A Próxima Vítima", de Silvio de Abreu, em que viveu a personagem Filomena Ferreto, uma matriarca possessiva e autoritária. Em 1996, Aracy realizou um dos trabalhos que costumava citar entre os mais queridos, o humorístico "Sai de Baixo". Na atração, ela vivia a socialite decadente Cassandra. "Eu me vi fazendo uma coisa que é o sonho de todo ator: teatro e televisão, ao mesmo tempo. Só que era um espetáculo ensaiado em uma tarde", disse a atriz durante uma entrevista.

O programa, exibido no domingo à noite, era gravado ao vivo em um teatro com plateia. "Sai de Baixo" também era estrelado por Luis Gustavo, Miguel Falabella, Marisa Orth, Cláudia Gimenez e Tom Cavalcante, e teve seis temporadas, chegando ao fim em março de 2002.

Entre outras novelas, ela também participou de "Da Cor do Pecado" (2004), "Passione" (2010), "Cheias de Charme" (2012), "Geração Brasil" (2014). A artista teve que se afastar das gravações desta última por um mês por conta de uma inflamação respiratória. Ela também esteve em "Sol Nascente" (2016) e "Pega Pega" (2017).