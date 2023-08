Agatha Moreira, Rodrigo Simas e mais famosos prestigiam pré-estreia de 'Angela' no Rio

Rio - A atriz Ísis Valverde, de 36 anos, está viajando o país para divulgar seu novo filme, "Angela", que chega aos cinemas brasileiros no dia 31 de agosto. A artista participou da pré-estreia do longa em um cinema na Gávea, na Zona Sul do Rio, na noite desta terça-feira.

Para o evento, Ísis escolheu um look todo preto e com recortes e pedrarias na calça. A atriz contou com a presença do filho, Rael, de 3 anos, durante a noite. Famosos como Agatha Moreira e Rodrigo Simas, Gabriel Braga Nunes, Nicole Bahls, Sergio Marone, entre outros, também conferiram a pré-estreia de "Angela".

Na cinebiografia sobre a vida e a morte de Ângela Diniz, Angela (Ísis Valverde) conhece Raul (Gabriel Braga Nunes) e acredita ter encontrado alguém que ama seu espírito livre tanto quanto ela. A atração avassaladora faz o casal largar tudo e viver o sonho de reconstruir suas vidas na praia. Mas a relação declina para o abuso e violência, dando origem a um dos assassinatos mais lembrados do Brasil.