Luciano Camargo comemora 29 anos de filho com irmã de Leonardo: 'Coração gigante'

Rio - Luciano Camargo, de 50 anos, usou as redes sociais, nesta quarta-feira, para celebrar os 29 anos do filho, Nathan Camargo, fruto de seu antigo relacionamento com a empresária Mariana Costa, irmã do cantor Leonardo. No Instagram, o sertanejo publicou uma foto ao lado do aniversariante e não poupou elogios ao rapaz.

"Eita, que chegou o dia dele! Filho amado, sempre gosto de contar o significado do seu nome: Nathan, 'presente de Deus'. E, desde que você nasceu, é assim que me sinto, sendo presenteado todos os dias por Deus. Sou grato a Ele por ter me dado o privilégio de ser o seu pai! Na Bíblia está escrito que filhos são herança de Deus, e que herança!", iniciou o artista na legenda da publicação.

"Filho, eu poderia falar tanto sobre você, da sua educação, da sua disposição em sempre ajudar, da alegria que você traz toda vez que chega nos lugares… Seu cuidado, amor, carinho, tudo o que você carrega nesse coração gigante… Mas, por mais que eu tente, não conseguirei colocar aqui tudo o que você é como filho, como meu amigo... Filho, hoje e sempre desejo o melhor em tudo para você… Feliz aniversário! Parabéns!", finalizou o cantor.

Além de Nathan, Luciano também é pai de Wesley Loyola Camargo, de 34 anos, de sua relação com Cléo Loyola, e tem filhas gêmeas, de 13 anos, frutos do casamento com sua atual mulher, a arquiteta Flávia Fonseca, com quem o cantor mantém um relacionamento desde 2003.