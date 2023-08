'A mãe dela é mais nova que eu', diz Ivan Moré sobre nova namorada

Rio - O jornalista Ivan Moré, de 46 anos, falou sobre sua separação da ex-mulher, Mariana Del Grande, e os momentos difíceis que passou após ficar nove dias internado por conta do Covid-19, em 2021, durante entrevista ao podcast "Pode, Rê?".

"Eu tive uma depressão em que eu não via felicidade em nada, a minha vida era uma droga, era cinza. Eu até fingia muito bem, mas a verdade é que eu estava cercado de pessoas que não me valorizavam, eu estava atravessando um momento complexo e doloroso com uma separação em um formato litigioso, com meus filhos no meio de uma briga. Nunca pensei em me matar, mas perdi a vontade de viver. Foram entre três e quatro meses que estive muito mal, também por conta das sequelas deixadas pela Covid da época”, disse.

Atualmente, o jornalista de 46 anos está namorando Giovanna Lemos, de 23, que era sua colega de trabalho. "O curioso nesse início de relacionamento foi que eu tentava evitar ao máximo e ela também, a gente se negava (risos). Eu sempre fui uma pessoa muito carinhosa, cumprimentava todos com beijos e abraços, menos ela, a gente se cumprimentava com soquinho. Quando a gente dividia um quarto de hotel, dormíamos até em camas separadas. Até que, com a ajuda de um profissional, nós descobrimos que estávamos apaixonados um pelo outro”, revelou.



Segundo os parceiros, a diferença de idade entre os dois nunca foi um problema, mas existiam algumas barreiras a serem derrubadas. “A questão dos pais foi difícil, porque a mãe dela é mais nova do que eu. Na cabeça de muita gente isso é um grande problema, só que as coisas foram fluindo tão naturalmente que hoje os irmãos da Giovanna, que tem a idade dos meus filhos, são todos amigos. Existiu uma resistência em um primeiro momento por parte da família, mas hoje o pai dela é um amigão meu”, contou.