Viih Tube mostra o corpo quatro meses após nascimento da filha: 'Emagrecendo'

Rio - Viih Tube, de 22 anos, usou as redes sociais, nesta quarta-feira, para atualizar os fãs sobre as mudanças em seu corpo após voltar a se exercitar. Em vídeo publicado nos Stories do Instagram, a youtuber surgiu vestindo um top e calça legging para comentar a evolução que já teve, quatro meses depois do nascimento de sua primeira filha, fruto do casamento com o ex-BBB Eliezer.

"Gente, acho que estou emagrecendo", começou a influenciadora digital, sem esconder a animação. A famosa ainda explicou uma fenda vista na região central de sua barriga: "Isso aqui é diástase, que estou com 2 ou 3 centímetros", disse ela, citando o problema caracterizado pelo afastamento dos músculos do abdômen.

A mamãe de primeira viagem ainda citou os efeitos da lipoaspiração de alta definição que realizou antes de entrar no "BBB 21". "E essa entrada falsa, que, mesmo com a gordura, a bichinha está aqui, é da lipo. Não ache que é treino não, é da lipo passada", entregou.

Viih Tube foi sincera ao dizer que tem sentido a barriga "meio esquisita, meio solta" e também avisou que não pretende seguir a dieta à risca. "Eu desandei e vou desandar mais ainda porque sexta-feira é meu aniversário, quero parabéns e eu vou comer bolo", declarou.

Recentemente, a influencer desabafou sobre as críticas que recebeu por dizer que não pretende passar por uma nova lipoaspiração, mesmo com o ganho de peso que teve durante sua primeira gravidez. “Se a gente faz lipo pós-parto: cancela. Se a gente não faz: cancela também. ‘Ah, mas você tem dinheiro, porque você está se matando? Vai lá e faz uma lipo, por que você não faz lipo? Todo mundo sabe que você quer fazer’. Gente, dinheiro não é tudo não. Eu quero uma vida mais saudável, dinheiro não vai trazer minha saúde”, disparou Viih Tube.