Larissa Manoela foi deixada 'sem recursos' pelos pais em meio a polêmica, diz equipe jurídica

Rio - A briga judicial entre Larissa Manoela e os pais, Silvana Taques e Gilberto Elias Santos, ganhou um novo capítulo, nesta quarta-feira. Em nota divulgada à imprensa, a equipe jurídica da atriz revelou detalhes dos bens que foram comprados em nome das empresas das quais a artista era sócia. Segundo o comunicado, a jovem não possuía conta bancária registrada em seu próprio nome até o ano passado e chegou a precisar de um empréstimo para adquirir um imóvel por conta própria.

"De todos os 11 imóveis adquiridos por meio do trabalho de Larissa Manoela, apenas um deles estava em seu nome. Um apartamento na zona oeste do Rio de Janeiro. O restante, estava no nome de empresas ou foram colocados diretamente no nome de seus pais. O imóvel que era de sua propriedade foi vendido para, junto com um empréstimo, a atriz adquirir uma casa. Larissa está pagando essa residência", afirmou a defesa da atriz.

Em meio às negociações "frustradas" com Silvana e Gilberto, a famosa chegou a ficar três meses sem plano de saúde, tendo descoberto a situação "por acaso". No último domingo, em entrevista reveladora ao "Fantástico" , Larissa abriu o jogo sobre a polêmica que se tornou pública após a atriz assumir a gestão de sua própria carreira. Na ocasião, a ex-Carrossel afirmou ter deixado todo o seu patrimônio, avaliado em R$ 18 milhões, para os pais.

"Até o ano de 2022, Larissa Manoela não tinha sequer uma conta bancária em seu nome. As contas que existiam eram jurídicas e geridas pelos pais. Gilberto e Silvana fizeram transferências volumosas de dinheiro da conta jurídica para a conta pessoal, deixando a sem recursos. Tudo isso antes de Larissa abrir mão de todos os bens apurados", continuou a nota, assinada pela Proetti Advogados.

A defesa de Larissa também aproveitou para esclarecer boatos que circularam a respeito de um veículo que os pais de Larissa teriam vendido ao noivo da atriz, o ator André Luiz Frambach. "Sobre as informações caluniosas dos veículos em nome do ator André Luiz Frambach, os dois carros que lhe pertencem foram comprados com o seu dinheiro. (...) Além da carreira como ator, ele tem a sua produtora artística e realiza trabalhos com ela. Todas as transações financeiras podem ser comprovadas por meio de extratos bancários", finalizou o comunicado.

O pronunciamento veio após, nesta terça-feira, uma reportagem da 'Folha de S. Paulo' divulgar que a mansão de Larissa Manoela, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, foi colocada à venda pelos pais da atriz, sem o consentimento da filha. O imóvel em questão, anunciado por R$ 10 milhões à vista, é o mesmo que teria sido comprado com o valor arrecadado na venda de outra casa da artista em Miami, nos Estados Unidos. De acordo com Leo Dias, a negociação também teria acontecido pelas costas da artista.

Em nota, a equipe jurídica de Larissa confirmou a tentativa de Silvana e Gilberto de vender a mansão localizada em um condomínio de luxo no Rio: "O novo episódio trazido a público da colocação da casa do condomínio do Novo Leblon à venda pelos pais da Larissa Manoela integra mais um capítulo do que temos afirmado, qual seja, eles, arbitrariamente, tomam as decisões de venda e compra de imóveis sem consultar a, até então, também proprietária que é filha do casal e foi a responsável, com seu trabalho, pela captação do recurso para aquisição dos mesmos. Não há nada de extraordinário neste sentido", afirmaram os advogados da atriz.

Além disso, o comunicado aproveitou para enfatizar a tentativa de Larissa de se desligar das empresas das quais é sócia junto com os pais. "Ressaltamos que fora enviado aos pais, através do advogado por eles constituído, uma minuta de alteração dos contratos das empresas com a saída dela e entrega imediata dos bens, mas estes ignoraram e não assinaram, o que obrigou a Larissa a ter que notifica-los a fim de que sua saída e entrega do patrimônio integrado a sociedade fosse compulsória, não tendo sido efetivada até a presente data. Mais uma vez, afirmamos que o compromisso da Larissa é com a paz e seus novos projetos!", encerrou.