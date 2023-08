Rafael Gualandi faz sucesso como 'nerd gato' em 'Terra e Paixão': 'Não esperava tanta repercussão'

Rio - Rafael Gualandi, de 28 anos, comemora a boa fase na carreira com seu segundo personagem fixo em uma novela da Globo. O ator capixaba dá vida ao Enzo de "Terra e Paixão", profissional de T.I. que tem divertido o público nas cenas com Tadeu (Cláudio Gabriel), Anely (Tatá Werneck) e Gladys (Leona Cavalli), além de arrancar suspiros dos fãs. Com grande experiência no teatro e várias participações na TV ao longo dos quase 15 anos de atuação, o artista, que também é formado em Engenharia Civil, comenta a repercussão do trabalho na obra de Walcyr Carrasco.

Rafael, conta mais sobre seu personagem em "Terra e Paixão". Quem é o Enzo?

O Enzo é um profissional de T.I., que usa seus conhecimentos pra ajudar e se beneficiar. É um rapaz ambicioso, determinado e manipulador. Se esforça pra ser discreto, mas, na maioria das vezes, falha. Sofre em um relacionamento abusivo com o chefe, e acaba “revidando” inevitavelmente de maneira amorosa, tanto com Anely quanto com Gladys, a mulher do chefe. Tudo é sobre amor e poder, e ele se divide em cima disso.

O que mais te chamou atenção no Enzo quando recebeu a descrição do personagem? Você se acha parecido com ele ou são totalmente diferentes?

Primeiramente, no fato de ser um nerd de T.I., me surpreendeu de forma positiva e me empolgou, já que há um abismo de personalidade entre eu e ele. Eu sou engenheiro também, então, de alguma forma, a ciência exata nos aproxima. Tem uma característica que somos idênticos: tanto eu quanto o Enzo não conseguimos dizer 'não', e muitas vezes isso pode nos prejudicar.

O Enzo conquistou o público com esse jeito de "nerd gato". Como tem sido acompanhar essa repercussão entre os fãs da novela?

Tem sido inédito pra mim, muito gostoso e tenho me divertido bastante. De fato, tenho recebido um carinho muito grande do público por questões estéticas, mas principalmente pelo meu trabalho, isso me deixa muito feliz. Não esperava tanta repercussão.

A gente tem acompanhado essa relação divertida entre o Enzo e o Tadeu. Como é trabalhar com o Cláudio Gabriel?

Eu não conhecia o Cláudio pessoalmente, mas já tinha visto o trabalho dele e eu sou fã. Estreitamos uma relação fora de cena de muita amizade, e sem dúvida isso nos trouxe muitos benefícios para dentro de cena. É sempre maravilhoso estar contracenando com ele, eu aprendo também a cada cena. E eu sou privilegiado de estar lado de profissionais incríveis, além do Claudio, a Tatá Werneck, o Jonathan Azevedo, a Leona Cavalli, que são os que eu mais contraceno, mas de fato todo o elenco é sensacional.

E o que podemos esperar do Enzo nos próximos capítulos? Há alguma reviravolta chegando?

Sem dúvida terão muitas coisas novas e interessantes pra acontecer, o Enzo está se colocando em lugares perigosos, se envolvendo com muita gente, mas, de fato, só assistindo a novela pra saber. O Walcyr Carrasco e a Thelma (Guedes) são imprevisíveis, até pra nós atores, e deixam tudo mais interessante.

Ainda é cedo para falar sobre o fim de "Terra e Paixão", mas quais são os planos para este segundo semestre?

Realmente, meu foco principal está na novela, estou dedicando 110% do meu tempo a isso. Mas, em breve, estarei no teatro, já que estou com muita saudade do palco. E tem alguns projetos para o cinema sendo analisados, inclusive produções minhas, mas nada ainda em concreto.

Esse é o seu segundo papel fixo em uma novela da TV Globo. Como você avalia esse momento que vive como ator?

Sim, ano passado, fiz o Tavito em "Além da Ilusão" e, agora, o Enzo. Não tem nem o que analisar, eu estou abundantemente feliz de fazer parte de todo o conjunto, uma novela da Globo, das 21h, do Walcyr, com um elenco, direção, produção incríveis e com esse personagem que estou amando interpretar.

Você também tem outra formação profissional, além de trabalhar com a atuação. Qual foi o seu segredo pra equilibrar os estudos e a carreira artística?

Nunca foi sereno conciliar, já que eram caminhos opostos. Eu estudava teatro e ensaiava durante os dias, e, à noite, estudava Engenharia. E, nos fins de semana, estava em cartaz ou rodando com espetáculos. Era muito cansativo, mas tudo valeu a pena, a Engenharia também me gerou bons frutos.

Com quase 15 anos de carreira, o que te inspira a seguir na atuação?

O que me inspira é saber que muita gente se inspira em mim, e com isso, poder transformar. A minha inspiração na arte não tem a ver comigo, mas com o coletivo, com o próximo. A gente tem um papel importantíssimo na sociedade, com a nossa arte podemos atravessar muitas pessoas, e isso é que me inspira.