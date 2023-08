Grazi Massafera e Reynaldo Gianecchini estreiam filme no Festival de Gramado

Rio - Grazi Massafera e Reynaldo Gianecchini marcaram presença no 51º Festival de Cinema de Gramado, no Rio Grande do Sul. Na noite desta quarta-feira, a atriz apostou em um vestido longo preto com transparências e uma fenda na perna, enquanto o ator vestiu um conjunto de moletom branco. A dupla protagoniza o filme "Uma Família Feliz", que teve sua primeira exibição na mostra competitiva de um dos maiores eventos do cinema nacional.

Grazi e Giane ainda ficaram eternizados ao deixarem a marca das mãos na calçada da fama do festival. Os artistas posaram para fotos junto com José Eduardo Belmonte e Raphael Montes, que assinam a direção e roteiro do longa, respectivamente. As atrizes Laura Cardoso e Ingrid Guimarães também prestigiaram a estreia do filme.

Na trama, Grazi Massafera é Eva, uma mulher acusada pela sociedade de ser a principal suspeita dos estranhos acontecimentos que envolvem suas duas filhas gêmeas e seu filho recém-nascido. Para provar sua inocência e ter seu marido, interpretado por Reynaldo Gianecchini, e sua família feliz de volta, ela começa a investigar a situação.