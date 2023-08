Micael Borges comemora sucesso de Jefinho Sem-Vergonha em 'Fuzuê': 'Personagem vibrante'

Rio - O ator Micael Borges, de 34 anos, está arrancando boas gargalhadas do público no papel de Jefinho Sem-Vergonha, o mulherengo ex-namorado de Luna (Giovana Cordeiro), que almeja ser um cantor sertanejo de sucesso, na novela "Fuzuê", de Gustavo Reiz, que substituiu "Vai na Fé" no horário das 19h da TV Globo. O artista revelou que precisou abrir mão de um papel no cinema para estar na trama.

"Antes de fazer a novela, eu estava em outro projeto, meu primeiro protagonista no cinema. Quando eu recebi a resposta da novela foi uma escolha muito difícil. Mas, entendendo o que era o Jefinho, entendi que esse desafio neste momento seria muito legal para mim, para poder explorar outras coisas, outro lugar como ator", contou Micael, que não se arrependeu da decisão.

"Que bom que eu escolhi fazer o Jefinho, estar no meio dessa galera maravilhosa, com o texto maravilhoso do Gustavo (Reiz). Eu sou muito grato por essa liberdade que eu estou tendo de poder criar o Jefinho da forma que eu estou criando. Está sendo enriquecedor", completou.

O artista se divertiu ao falar sobre a personalidade de Jefinho e disse que o personagem é um grande desafio. "Jefinho é sem defeitos. Brincadeiras a parte, o Jefinho Sem-Vergonha é um personagem vibrante, impulsivo, musical, dramático, apaixonado", iniciou. "Ele é um desafio porque ele tem essa coisa da comédia e eu nunca tinha feito nada de comédia. É um grande desafio. Eu acho que toda essa falta de noção que os outros personagens enxergam nele — ele é um pouco impulsivo — é o que faz as pessoas se apaixonarem por ele", continuou.

"Jefinho é determinado, vai atrás dos objetivos dele e é isso que faz as pessoas se apaixonarem. É o fato dele ter pulado a cerca, a luna termina com ele e chega o Miguel (Nicolas Prattes) no meio desse término e bagunça tudo, deixa ele mais confuso, mais impulsivo. Jefinho tenta estar todos os lugares que a Luna está, meio que cercando pra proteger, tentar voltar. Mas não no sentido tóxico. Ele é um cara leve, engraçado pra caramba", disse o ator, que defendeu o personagem.

Micael afirmou que o público vai se apaixonar por Jefinho Sem-Vergonha. "Ele tem o coração muito grande. Está sendo maravilhoso viver (esse personagem). Tem essa questão da música... Eu amo música, sou apaixonado, sou músico. Acho que a galera vai se divertir muito com esse lance dele ser espontâneo, as pessoas vão se apaixonar pelos bordões dele. Ele é apaixonante, é uma peça aí no meio dessa galera do Bairro de Fátima. A cabeça do Jefinho, o cérebro dele, é um fuzuê", finalizou.