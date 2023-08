Mariana Rios conta que entrou em casamento contra vontade da noiva e recebe críticas: 'Mico'

Rio - Mariana Rios, de 38 anos, tem recebido críticas na web após dizer que foi a um casamento contra a vontade da noiva. A declaração polêmica ocorreu durante uma entrevista ao podcast "Pod Delas" e foi resgatada pelos internautas nesta quarta-feira.

"Já fui em casamento como penetra e a noiva pediu para eu não ir. E eu fui mesmo assim. Eu não conhecia os noivos", iniciou Mariana no trecho do vídeo. "Eles eram da minha cidade e eu estava em São Paulo trabalhando. Todos os meus amigos de Araxá estavam em São Paulo para ir nesse casamento. Todos falaram para eu ir e falaram para eu ligar para ela. Como sou uma pessoa conhecida não dava para simplesmente ir ao casamento. Ela vai saber que estou lá. Pedi o telefone dela", relembrou.

Na sequência, a atriz contou que decidiu ligar para a noiva e pedir permissão para comparecer ao evento, mesmo sem convite. "Liguei e disse: 'Oi! Você deve estar se maquiando, se preparando. Então, deixa eu te contar, está todo mundo aqui e eu vou no seu casamento!' e comecei a rir. E ela disse: 'Não vai, não'. Eu falei que ia, e ela disse que não. E ela explicou: 'Hoje é o meu dia, não somos muito amigas e vão estar só os meus amigos. Você, querendo ou não, é uma pessoa conhecida, eu não quero ter a atenção dividida. Você me entende, né?'. E eu fiquei em choque e disse: 'Claro, eu te entendo. Te desejo muitas felicidades'. Desliguei e falei: 'O que? Eu vou sim. Meus amigos todos aqui e eu não tenho um A para fazer. Ela não vai nem saber que eu fui'", detalhou.

A apresentadora chegou bem no horário da festa e admitiu ter se divertido bastante, mesmo precisando se esconder dos noivos. "Encontrei a mãe dela e ela fez uma festa, tirou foto comigo e colocou de capa no Facebook. Mas toda hora que eu via um pedaço de pano branco na festa, eu ia para outro lado. Eu ia e dançava, bebia, e quando via um véu, corria para o outro lado. Uma hora que vi que não dava mais, tinha que cumprimentar, ela sabia que eu estava ali. Eu cheguei umas três da manhã e dei parabéns. 'Amore, que linda que você está! Estou tão feliz em estar aqui, estou me divertindo tanto!'. E ela respondeu: 'Muito obrigada. Que bom que você veio!'. Eu não podia perder, fui a última a sair da festa. A faxineira pediu para eu ir embora", contou.

Apesar de ter desrespeitado a vontade da noiva, Mariana afirmou que as duas se tornaram amigas. "Depois a gente fez amizade, ela é uma pessoa incrível. Mas realmente, não fazia sentido. Eu não era amiga dela, ela tinha toda a razão. Mas eu também não podia perder aquele casamento", concluiu, bem-humorada.

No Twitter, entretanto, a história não foi vista com bons olhos e acabou rendendo muitas críticas à artista. "Eu juro por Deus, sendo a pessoa não evoluída e chata que sou, que eu ia pedir pros seguranças tirarem ela do meu casamento, fazendo o máximo de 'auê' possível para ela passar bastante vergonha", afirmou uma usuária. "O pior de tudo é ela não ter vergonha de contar isso!", alfinetou um internauta. "Ai, que mico dessa folgada... É nítido quando uma pessoa é inconveniente, né?", criticou uma terceira.

