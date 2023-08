'Era piranha e agora não sou mais', brinca Anitta

Anitta, de 30 anos, falou sobre sua carreira e vida amorosa em entrevista ao programa "Saia Justa", do GNT, comandado por Astrid Fontenelle, Bela Gil, Gabriela Prioli e Larissa Luz, na noite desta quarta-feira. Ao comentar o clipe de sua nova música "I used to be", que faz parte da trilogia "Funk Generation: A Favela Love Story", a Poderosa brincou sobre um possível casamento na produção audiovisual.



"A letra (de 'I used to be') é "eu era a piranha e agora não mais". A (trilogia), começa com "Funk rave". Eu conheço o carinha lá, vou pro beco com ele, aquela coisa sexual. No segundo, que é o "Casi casi", que é em espanhol, "quas quase", eu estou quase apaixonada, quase na relação, a gente está namorandinho. E no terceiro, o 'I used to Be', eu abandono a vida da sacanagem (risos). E viro uma pessoa que cansou de trocar muitas energias", diz Anitta.

Em relação a sua nova fase amorosa, ela revela: "Estou mais tranquila, pegava e dava para todo mundo. Hoje, para eu querer trocar minha energia estou pensando mil vezes. Falei que queria fazer uma música falando que eu era piranha e agora não sou mais", destacou.

No programa, a cantora ainda relembrou a educação que recebeu de sua mãe, Miriam Macedo, e o fato de ser considerada vulgar para algumas pessoas, já que esbanja sensualidade em alguns de seus trabalhos. "Quando a gente era novo, tinha todo tipo de dança, de shortinho, todo tipo de letra. Para mim, está ótimo, sou amigas de todos eles, acho maravilho. Minha mãe sempre deixou eu dançar, sempre deixou eu ouvir. Era tudo tão natural. Ela deixava a gente ouvir o que a gente quisesse, curtir. Uma coisa que ela sempre falou foi o valor do estudo. Isso foi uma coisa que ela sempre falou. E ela não falava "tem que tirar nota boa". Por quê? "Porque sim!" Ela explicava todo o contexto".

Na sequência, Anitta também falou sobre o início de sua vida sexual e recordou os alertas que recebeu da mãe. "Sexualmente falando, ela sempre falava da prevenção. Sempre me direcionou de forma a somente começar uma vida sexual quando eu tivesse responsabilidade para lidar com as consequências de uma vida sexual. Seja engravidar, seja doenças. Eu, tirando a questão do meu abuso, quando eu adolescente com 14,15 anos, eu só comecei uma vida sexual depois dos meus 18 anos. E não por nada. Minha mãe passou muita responsabilidade para mim. Eu não queria correr o risco de não estar preparada para as consequências. Ela passava o sexo com uma coisa muito séria. Pode ser só diversão, mas pode ser uma coisa para o resto da vida. Ela sempre passou isso para a gente".

'Estou ótima sozinha'



Anitta confessou que está em uma fase mais reservada e que lida bem com isso. "Eu vivia com 50 milhões de pessoas. Ontem à noite, estava só eu e a Ju Amaral, produtora do "Vai que cola", só conversando. Depois fui dormir. Tudo bem, fui dormir, tudo ótimo. Mas se fosse em outras épocas, eu estava assim: "Tá onde?" O quanto pudesse eu ia enfiar na minha casa de pessoas. Eu ainda gosto de estar. Sexta-feira estou marcando com os amigos de a gente estar junto, fazer uma coisa legal. Um dia. Nos outros, estou ótima sozinha. Tem muita gente que não gosta de ficar sozinha. Por que você não está afim de ficar sozinha? O que tem no silêncio que você não quer se ouvir?", frisou.

Desapegada com exs

Durante a entrevista, a Poderosa disse que é desapegada com a questão de ex-namorados. "Se é ex, pelo amor de Deus, gente. Que apego com as pessoas. As pessoas têm que ser felizes. Inclusive tenho vários ex aí que compartilhei, que falei com minha amiga", disse.

A cantora recordou um caso envolvendo Giovanna Lancellotti, que namora Gabriel O. David, com quem já se relacionou. Na época, ela disse que foi procurada pela atriz, que estava interessada em Gabriel após eles trocarem algumas mensagens. Anitta não se importou com a situação. "Tinha certeza que eles iam ficar juntos".

Para garantir que o rapaz estava interessado na atriz, a Poderosa ainda fez um tipo de 'teste de fidelidade' com Gabriel, ao responder um stories dele e simular um flerte. Gabriel, no entanto, não se manifestou. Sendo assim, Anitta brincou com Lancellotti. "Vai que vai! Passou no teste".

Mais madura

Com uma carreira consolidada, Anitta diz que não cria mais tanta expectativa em relação as pessoas gostarem de seu trabalho ou não, já que ama o que faz. "Antigamente, eu ficava muito nisso de querer o reconhecimento das pessoas. Eu tinha muita necessidade que as pessoas reconhecessem o que eu fiz. Ninguém vê o quanto eu ralei? É uma coisa de se vitimizar. Mas ninguém vai me dar valor? E se você não se dá o valor, você mesmo... E hoje, para mim, é indiferente se alguém vai dar ou não. Eu tenho tanta certeza para mim de toda dificuldade, eu com meu irmão, minha equipe que está comigo desde sempre. A gente viveu tudo isso. Mas antes parecia que eu fazia com a expectativa e hoje em dia..."