Maira Cardi e Thiago Nigro vão se casar com comunhão total de bens: 'Tem coisas boas'

Maíra Cardi, de 39 anos, revelou que se casará com Thiago Nigro, de 32, em regime de comunhão de bens. Sendo assim, todo o patrimônio dos dois, mesmo aqueles adquiridos antes do casamento, passam a ser do casal. Caso haja uma separação, os bens serão partilhados igualmente.

"Tem coisas muito boas. Uma é que os dois têm grana, né? Isso também é muito bom. Outra: os dois gostam muito de trabalhar. Outra: os dois se ajudam muito no trabalho, a gente faz muita coisa junto. A gente se ajuda muito. E o mais importante de tudo é que a gente chegou à conclusão... E eu pensava diferente, ele também, tá? Foi uma conclusão recente", disse ela, em entrevista ao podcast "PodC", apresentado por Celso Portiolli, na última terça-feira.



"Essa é a nossa decisão, o que é meu é seu. Como você casa com uma pessoa que tem certeza absoluta que é para sempre, se você não casa em comunhão total de bens? Será que você acha mesmo que é para sempre? Paramos para pensar e nos fizemos essa provocação. Quando você escolhe não ser em comunhão total de bens, existe algo em você que desconfia que não é para sempre. Faz muito sentido", destacou a coach de emagrecimento.

Em seguida, Maíra refletiu sobre a decisão da comunhão de bens com sua religião. "Por exemplo, nós, evangélicos. A gente tem tantos princípios, esse deveria ser o básico. O evangélico bate muito nessa tecla: casamento é para sempre. Mas aí casa em separação total de bens. Uma coisa não está congruente com a outra".