Luciano comemora 61 anos de Zezé Di Camargo na web: 'Grande artista'

Rio - Após comemorar o aniversário de um dos filhos , Luciano Camargo voltou a usar as redes sociais, nesta quinta-feira, para celebrar os 61 anos de Zezé Di Camargo. No Instagram, o sertanejo publicou uma imagem em que aparece abraçado com o irmão, e não poupou elogios ao artista.

"Hoje é o dia dele! Ele tem amor pela música e o dom abençoado de escrever, de falar de sentimentos, dele, dos outros, de todos... E eu? Eu tenho o privilégio de dividir palco e voz com este grande artista, que é meu irmão", enalteceu Luciano na legenda do post. "Zezé Di Camargo, parabéns! Sucesso sempre! Te amo!", finalizou ele.

Em dezembro de 2022, Zezé revelou que sua parceria de anos com o irmão havia chegado ao fim. No programa "Faustão na Band", o cantor explicou que os dois continuarão fazendo shows especiais juntos, mas não gravarão novas músicas. "Muita gente não entende essa situação e eu acho super compreensível. Eu estou num momento da minha vida junto com meu irmão que a gente não tem mais o que fazer musicalmente. O que a gente construiu está aí. Hoje a gente faz os eventos especiais, shows juntos [...] Hoje o Zezé Di Camargo é o cara que vai para a estrada", afirmou o pai de Wanessa Camargo.