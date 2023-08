Kerline Cardoso, do 'BBB 21', fica sem reação com comentário de 'fã'

Rio - A transformação radical nos cabelos da ex-BBB Kerline foi muito bem recebida por seus seguidores , mas um "elogio" em específico chamou a atenção da influenciadora. Nesta quinta-feira (17), a famosa respondeu a um comentário inusitado de um "fã", em dúvida se tinha sido elogiada ou não."Cabelo curto esmurra tanto aqueles cabelos longos com mega. Olha como a Kerline ficou chique, linda, bonita pela 1º vez em anos", escreveu o internauta em seu Twitter. A ex-participante do 'BBB 21' ficou sem saber como reagir ao elogio passivo-agressivo, então apenas respondeu: "Obrigada?" e repostou a postagem em seu perfil.Internautas não ficaram com a mesma dúvida da famosa e logo começaram a fazer graça da interação nos comentários. "Meu pai do céu kkk As pessoas parece que esqueceram como elogiar sem humilhar", contou uma pessoa. "Acho que tentaram te elogiar", afirmou outra. "Gente. Fã ou hater?", indagou uma terceira. "Mirou no elogio e acertou na humilhação", brincou mais uma.