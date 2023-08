Lexa abre o jogo sobre vontade de ter filhos com MC Guime: 'Trabalho consumiu'

Rio - Lexa, de 28 anos, comentou os planos de ter filhos em entrevista no "PodDelas" que foi ao ar nesta quinta-feira. Durante o bate-papo com Tatá Estaniecki e Boo Unzueta, a cantora revelou que a agenda cheia a impediu de aumentar a família com MC Guimê, com quem é casada desde 2018. O casal chegou a se separar após o funkeiro ser desclassificado do "BBB 23" por assediar a mexicana Dania Mendez, mas reataram em junho.

"Eu tenho muita vontade de ser mãe, mas eu tenho muitos projetos fora do Brasil... Meu trabalho consumiu esse lado de mãe na minha cabeça", declarou a artista.

Lexa também aproveitou para desmentir os boatos de que teria passado por procedimentos estéticos recentemente: "Eu não botei cara não, tá? Eu não fiz harmonização... eu engordo ou emagreço, e como eu só ando engordando, realmente a minha cara está maior. Mas tem gente que fica comentando que fiz harmonização, eu não coloco boca há dois anos", afirmou.