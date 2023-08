Deborah Secco faz revelação ousada sobre dote do marido na TV: 'Muito duro'

Rio - O clima esquentou na estreia do programa "Sobre Nós Dois", do GNT, apresentado por Sabrina Sato e Marcelo Adnet. Deborah Secco e o marido, Hugo Moura, formaram uma das duplas do primeiro episódio da atração, junto com o humorista Paulo Vieira e a mulher, Ilana Sales. Em determinado momento, a atriz chocou os colegas com uma revelação detalhada sobre o dote do parceiro, com quem é mãe de uma menina de 7 anos.

“O p*u do Hugo tem uma particularidade, que é o mais incrível de tudo. Além de grande e grosso, ele é duro tipo madeira assim", disparou a famosa, batendo na mesa. "Às vezes, não dá para fazer aquela garganta profunda porque ele não tem aderência de tão duro. Porque ele é muito duro, não é maleável. Ele é tipo um copo", completou a artista.

Em tom bem humorado, Sabrina reclamou da declaração feita pela amiga por estar solteira e "sem pegar ninguém". Sem papas na língua, Deborah avisou a apresentadora que ela está convidada para se divertir com o casal: "Não por isso, Sabrina. Você pode ir lá em casa. Nossa casa está sempre de portas abertas para você", declarou.