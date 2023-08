Renato Aragão e Dedé Santana são homenageados no 'Domingo Espetacular'

Rio - Renato Aragão, de 88 anos, o eterno Didi Mocó, e Dedé Santana, de 87, estarão lado a lado durante uma entrevista concedida ao programa "Domingo Espetacular", neste fim de semana (20). Na celebração do aniversário de 70 anos da Record TV, os eternos "Trapalhões" relembrarão o início da carreira na emissora e revelarão detalhes dos bastidores das atrações de que participaram.

Ao repórter Michael Keller, os dois amigos fizeram revelações surpreendentes e pontuaram alguns momentos na Record TV, quando participaram do programa "Os Insociáveis", humorístico lançado em 1971, que se tornou o embrião de "Os Trapalhões" ao colocar juntos na televisão, pela primeira vez, Renato Aragão (Didi Mocó), Manfried Sant'Anna (Dedé Santana), Carlos (Mussum) e também Roberto Guilherme, que ficou eternizado na série como o personagem Sargento Pincel. A atração permaneceu no canal por três anos, até 1974, e só depois de deixar a emissora formou-se o famoso quarteto, com a chegada de Zacarias.

O bate-papo com os artistas fará parte do quadro "Record 70 anos – Uma História Espetacular". O programa, apresentado por Carolina Ferraz e Sergio Aguiar, vai ao ar às 19h45.



Em julho deste ano, Dedé Santana surpreendeu ao afirmar que o amigo, Renato Aragão, possui uma quantia milionária no banco. Segundo o ex-Trapalhão, o humorista soube aproveitar o período em que o grupo era recordista nas bilheterias de cinema. "Ele é milionário [atualmente]. Eu vi outro dia, ele está com R$ 180 milhões no banco. Fora o que ele tem [de bens], mas não vou dizer", revelou o artista no podcast "PodC".