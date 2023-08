Sasha chora após prestigiar Bruna Marquezine na estreia de 'Besouro Azul': 'Irmã'

Rio - Sasha Meneghel, de 25 anos, surgiu emocionada ao prestigiar a atuação da amiga, Bruna Marquezine, de 28, na estreia de "Besouro Azul", seu primeiro filme de Hollywood. No Instagram, a modelo posou ao lado do marido, o cantor João Figueiredo, e não conteve as lágrimas ao celebrar a atriz como protagonista no filme da DC Comics, nesta quinta-feira.

"Ela é minha irmã", afirmou a filha de Xuxa, chorando ao sair da sala de cinema. "A Bubu é muito boa, não é?!", avaliou ela ainda durante a sessão.

João, por sua vez, também aproveitou para fazer suas considerações sobre o longa. "Só assistam. O melhor filme de super-herói a que eu já assisti. Bru [Bruna Marquezine], muito orgulho de você! A gente te ama. E, Xolito [Xolo Maridueña, ator principal da obra], você arrasa! Nós amamos muito vocês, pessoal!", escreveu o artista.