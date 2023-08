Bárbara Evans detalha sensação durante gravidez de gêmeos: 'Barriga muito maior que a real'

Rio - Bárbara Evans, de 32 anos, usou as redes sociais, nesta sexta-feira, para interagir com os seguidores e aproveitou para falar sobre as sensações enfrentadas em sua segunda gravidez. A modelo, que está à espera de gêmeos, frutos do relacionamento com o empresário Theodoro, afirmou que, diferente de sua primeira gestação, sente-se bem mais pesada do que verdadeiramente está.

"É muito diferente! Eu me sinto muito pesada, com a barriga esticando real! Parece que estou com uma barriga muito maior do que a real. Não sei explicar", alegou ela, que já é mãe de uma menina, de 1 ano.

Na última quarta-feira, a filha de Monique Evans, contou que engordou 10 kg em 20 semanas de gestação. Apesar do ganho de peso, a influenciadora aproveitou para ratificar que continua sentindo-se bem em relação à silhueta. "Mais dez quilos! A bunda que está muito grande e com muita celulite. Mas estou me sentindo bem visivelmente. Não tenho do que reclamar", disse.