Icônico navio da série 'One Piece' vai atracar na Praia de Copacabana

Rio - A adaptação live action do mangá mais vendido da história, "One Piece", chega à Netflix no dia 31 de agosto. Criada por Eiichiro Oda, a obra é um dos títulos mais aguardados do ano e terá seu lançamento marcado por uma grande experiência no Rio. Para celebrar a estreia, o Going Merry, icônico navio dos chapéus de palha, ficará atracado na também icônica Praia de Copacabana, na Zona Sul da cidade.

A ação faz parte de uma programação mundial da Netflix para celebrar a estreia da série, que começa nos Estados Unidos e passa também por França, Indonésia, Japão, Itália, Filipinas, Tailândia, Alemanha e México. No Brasil, o local escolhido foi a praia carioca, onde o barco poderá ser visitado pelo público a partir do dia 31 de agosto, de forma gratuita.

O Going Merry estará aberto para visitação entre os dias 31 de agosto e 2 de setembro e, posteriormente, do dia 7 de setembro ao dia 10 de setembro - se tornando uma ótima opção de passeio para toda a família durante o feriado.



"One Piece - A Série" é uma aventura em alto mar. Monkey D. Luffy é um jovem aventureiro que sonha com uma vida livre desde que se entende por gente. Ele parte de seu vilarejo em uma jornada cheia de perigos para encontrar o lendário tesouro One Piece e se tornar o rei dos piratas. Mas, para cumprir esse desafio e conquistar o tão sonhado título, Luffy terá que reunir a tripulação ideal, encontrar um navio e vasculhar cada pedacinho do vasto oceano, enquanto foge da Marinha e passa a perna em vários rivais pelo caminho.