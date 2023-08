Filipe Ret pega fãs de surpresa ao posar para fotos 'descontruídas'

Rio - O cantor Filipe Ret abalou as redes nesta sexta-feira (18) ao desafiar o conceito de masculinidade em um ensaio para uma renomada revista de moda. As fotos da capa do periódico acabaram repercutindo nas redes e fãs do rapper ficaram chocados ao verem esta nova face do artista.



Na edição mais recente da revista masculina da 'Harper's Bazaar', Filipe fez jus ao título de: "Masculinidade transparente" e apareceu vestindo uma calça branca e uma bata translúcida com partes esvoaçantes que se assemelham às roupas de uma bailarina. Outros registros do ensaio apostam em roupas mais pesadas e escuras, mas o que realmente chamou atenção da web foi uma foto onde ele surge exibindo suas pálpebras maquiadas com uma sombra azul metálica.



Internautas ficam impressionados com a série de cliques e logo foram às redes dar sua opinião sobre as fotos "Tá ouvindo esse barulho? São os tabus sendo quebrados!", brincou uma pessoa. "Qualquer outro acharia horrível, mas o Filipe Ret...", contou outra. "Lindo do mesmo jeito", comentou uma terceira. "Descontruir padrão é revolução. Voa @filiperet, sempre o maior", admirou mais uma.

