João Guilherme Silva homenageia Faustão antes de último programa na Band

Rio - Antes da exibição do último "Faustão na Band", nesta sexta-feira (18), João Guilherme Silva, filho do apresentador, compartilhou um vídeo no Instagram de um momento emocionante ao lado do pai durante o programa exibido na Band. Faustão deixou o comando da atração em junho deste ano após cerca de um ano e meio.

A homenagem veio um dia após a internação de Fausto Silva ser confirmada. O artista de 73 anos está no hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, desde o dia 5 deste mês para tratamento de compensação clínica de insuficiência cardíaca.

Nos comentários da postagem, diversos famosos enviaram mensagens de carinho para o apresentador e seu filho. "Que emocionante, João. Seu pai é gigante e vocês são lindos juntos", escreveu Eliana. "Sou muito grata por TUDO", afirmou Carol Nakamura. "Muito amor", desejou Sabrina Sato. "Sensacional. Um verdadeiro ícone, mas antes disso uma pessoa impressionante e inspiradora", disse o lutador Junior Cigano.