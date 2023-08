Saiba quantos quilos Jojo Todynho já perdeu após a bariátrica

Rio - Jojo Todynho atualizou os fãs, nesta sexta-feira (18), sobre como anda seu processo de emagrecimento após fazer bariátrica. Nos Stories, do Instagram, a cantora revelou que já perdeu 10kg desde que passou pela cirurgia, há onze dias.

"Então, hoje eu fiz a minha pesagem. Eu operei com 145kg e hoje eu estou com 135kg. Fiz a bioimpedância [e vi que] perdi um pouquinho de massa [muscular], porque não estou malhando. Então, já se foram 10kg. É isso, 'vambora'", contou ela em seu Instagram.

No dia 8 deste mês, Jojo Todynho surpreendeu os fãs ao revelar, já no hospital, que faria a bariátrica . A cantora, que havia anunciado que tinha desistido da cirurgia, resolveu fazer o pré-cirúrgico em segredo, já que recebeu muitas mensagens e cobranças dos seguidores.

Pouco tempo depois, ela compartilhou com os fãs o motivo que fez com que passasse pela cirurgia . "Eu quero muito ser mãe. Então, eu não posso ser inconsequente de colocar minha vida, a vida de uma criança e de todas as pessoas que me cercam em risco", revelou.