Em show de 30 anos do É o Tchan, Scheila Carvalho e Sheila Mello quebram tudo

Rio - Nesta sexta-feira (18), um show comemorativo de 30 anos do grupo É o Tchan lotou o Komplexo Tempo, em São Paulo. O reencontro de Sheila Mello, Scheila Carvalho, Jacaré, Compadre Washington e Beto Jamaica levantou o astral e emocionou o público presente.

Recheada de hits e danças icônicas dos anos 1990 e 2000, a apresentação teve direito, também, a trocas de figurino. As Sheilas e Jacaré levantaram o astral com as principais coreografias do grupo, como "Pau que nasce torto", "Ralando o Tchan (dança do ventre)" e "A nova loira do Tchan". O show contou também com a participação de Tiago Abravanel e Carla Cristina.

Além do alto astral, os componentes do É o Tchan também se emocionaram e foram às lágrimas. Em certo momento do show, a emoção falou mais alto e os artistas não seguraram o choro. Todos agradeceram o carinho que receberam do público presente.