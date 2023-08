Festival de Cinema de Gramado: Laura Cardoso recebe Troféu Oscarito

Rio - Um dos maiores ícones da televisão brasileira, a atriz Laura Cardoso, de 95 anos, recebeu, na noite desta sexta-feira (18), o Troféu Oscarito no Festival de Cinema de Gramado. A homenagem é dedicada aos grandes atores e atrizes do cinema nacional.

Laura Cardoso subiu no palco acompanhada do bisneto, Fernando, e foi recebida pelas as atrizes Alice Braga e Ingrid Guimarães, e a produtora Lucy Barreto, que também foram premiadas no festival.

Também na sexta-feira, Lucy recebeu o Troféu Eduardo Abelin, dedicado a diretores, cineastas ou entidades de cinema brasileiros, e Alice Braga foi homenageada com o Kikito de Cristal, que destaca expoentes do cinema latino. Na quinta-feira, Ingrid Guimarães recebeu o Troféu Cidade de Gramado, que destaca nomes que têm ligação com Gramado e o festival.

Além do troféu, Laura Cardoso também foi eternizada na calçada da fama do Festival de Gramado. A atriz protagonizou uma cena pra lá de fofa ao fazer a impressão de suas mãos e o momento viralizou na web, que ficou encantada com a artista.

O Troféu Oscarito é considerado o mais tradicional do Festival de Gramado. Ele reconhece os nomes que fazem parte da história do cinema e das artes no país. Laura Cardoso possui mais de 80 trabalhos na televisão brasileira.