Após se acusado de aplicar golpes e se passar por filho de sheik, influenciador se pronuncia

Rio - Nesta semana, viralizou nas redes sociais uma publicação expondo o influenciador João Victor Penha da Silva. No X, antigo Twitter, um perfil fez um post, em formato de thread, acusando o influenciador, que mantém uma vida de luxo nas redes sociais, de aplicar golpes e se passar por filho de um sheik. Após história viralizar, João Victor se pronunciou em seu perfil do TikTok.

De acordo com os relatos, a vida luxuosa que João Victor ostentava era, na verdade, uma mentira. Segundo as publicações, as bolsas e roupas de grife que ele usava eram de suas vítimas. Na rede social, algumas pessoas chegaram a dizer que 'contrataram' os serviços de personal stylist ou divulgação por R$ 10 mil e, após realizarem as transferências bancárias, o influenciador não cumpria o combinado, sumia e não devolvia o dinheiro.

Segundo os relatos, o influenciador dizia ser filho de um sheik (título de honraria árabe), quando, na verdade, ele seria de origem humilde e morasse em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. Devido a isto, João está sendo chamado de Anna Delvey de Campo Grande.

Anna Delvey ficou conhecida por enganar as elites de Nova York entre 2016 e 2017. Ela, que se passava por uma rica herdeira, foi presa em 2019 por fraudar centenas de milhares de dólares de hotéis, bancos e amigos. Anna foi solta em outubro do ano passado e sua história inspirou a série da Netflix 'Inventando Anna'.

De acordo com os relatos, João Victor garantia às vítimas que possuía contatos influentes no mundo da alta costura e prometia colocá-las nos melhores desfiles de moda. Uma conta, criada no TikTok, expôs um áudio que dizia que as roupas e acessórios de grife usadas pelo influenciador eram de suas vítimas.

"Ele pedia para tirar fotos com as minhas roupas e, se eu fizesse um pix de R$ 10 mil, ele me levaria para casa de alta costura da Balenciaga, em Paris. Quando estávamos lá, ele disse que a mala dele não tinha chegado e sumiu", contou uma vítima, que não foi identificada.

"Ele disse que era personal stylist, que tinha amigas com apartamento em Nova York. Dizia que podia me levar para casa de costura da Balenciaga. Fiz meu pai fazer um pix de R$ 10 mil", afirmou outra vítima.

No vídeo, também aparece um suposto áudio de João, que dizia estar conversando com fotógrafos da empresa Getty Images para fotografar a vítima. "Vamos selecionar os desfiles que você quer estar, mas preciso pagar ele, isso é o primordial. Você paga para mim, encaminho para ele e te coloco nas listagens de ‘after-party", falou o influenciador.

Além de aplicar golpes em pessoas, de acordo com os relatos, João também enganava marcas de roupas e acessórios. Uma loja surgiu dizendo que fez um contrato de divulgação com o influenciador e enviou as peças para ele, que usou, não divulgou a marca e demorou três meses para devolver.

Ainda segundo os relatos, o influenciador fazia montagens, e utilizava vídeos e fotos roubados de outras contas gringas. João desativou o Instagram, mas manteve seu perfil no TikTok, onde surgiu, na noite desta sexta-feira (18), para se pronunciar sobre as acusações que recebeu.

João publicou uma série de vídeos explicando sua versão da história. Ele afirmou que é casado com um estrangeiro e mora fora do Brasil. Segundo o influenciador, tudo o que tem hoje é graças a seu marido. "Há três anos eu conheci uma pessoa que se apaixonou por mim, pelo meu jeito de ser. Ele acredita em mim e, acima de tudo, investe na pessoa que eu sou", contou.

O influenciador revelou que, na verdade, a suposta vítima o procurou para conseguir entrar na semana de moda de Nova York. Ele contou que não cobrou R$ 10 mil, mas sim R$ 8 mil, que, segundo ele, foi feito de forma parcelada, para colocar a menina dentro dos desfiles e festas.

Segundo ele, a pessoa foi para Nova York e participou de tudo o que o influenciador havia prometido. Além disto, João revelou que chegou a emprestar suas próprias roupas e acessórios, já que ela não possuía as vestimentas adequadas para os desfiles de alta costura.

"A pessoa alega que fez um pix de R$ 10 mil. Isto é mentira. O pix que ela fez foi de R$ 8 mil. Ela queria ir a todos os desfiles, eventos e ser reconhecida pelos paparazzis. Além de tudo a pessoa não tinha nem roupa para usar em um desfile deste. Meu amigo emprestou uma roupa, fez uma maquiagem e eu emprestei uma bolsa", revelou e, em seguida, colocou imagens de uma pessoa, sem identificá-la, o acompanhando na semana de moda de Nova York.

"Meu amor, eu saí de Big Field [Campo Grande] e jogava 'Stardoll', acorda. Se eu não luto diariamente no meu presente eu não vou garantir o meu futuro. Eu não sou idiota. Eu sou uma pessoa que guarda muito dinheiro, então eu estou muito bem financeiramente. Nada me falta para eu chegar ao ponto de precisar aplicar um golpe em alguém", disse.