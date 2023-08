Na Espanha, Karoline Lima se diverte em teto solar de carro

Rio - Karoline Lima, de 27 anos, aproveitou a noite espanhola, neste sábado (19). A modelo, que curtiu um jantar com duas amigas, usou as redes sociais para mostrar que a volta para casa também foi animada, pelas ruas de Madri.

Nos Stories, do Instagram, Karoline publicou uma sequência de vídeos em que aparece ouvido funk enquanto coloca o corpo para o lado de fora do teto solar de um carro. Ao som de MC Kevinho, a modelo balança os cabelos com o vento e até acena para os carros na rua.

"Nas melhores de Madri", gritou ela, fazendo referência ao seu bordão. A expressão ficou conhecida após ela expor o então namorado, o jogador Éder Militão, na reta final de sua gravidez. Enquanto ela estava com dores, o zagueiro do Real Madrid estava "nas melhores baladas de Miami".

Neste sábado, Karoline alimentou os rumores de que ela e Militão tenham voltado. A modelo e a filha, de um ano, estão hospedadas na casa do jogador, na Espanha. Nos stories, a musa fez uma sequência de cliques fofos da criança, mas um detalhe chamou a atenção dos internautas.

Em um dos vídeos, uma mão masculina tatuada surge e brinca com a criança. O momento logo viralizou e os rumores de que o casal tenha voltado, que aumentaram desde o aniversário da filha dos dois, voltaram a crescer.