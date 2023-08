Pela primeira vez, Fabio Porchat posta foto ao lado da nova namorada

Rio - Pela primeira vez, Fabio Porchat, de 40 anos, publicou uma foto ao lado de Priscila Castello Branco, de 34, sua nova namorada, em suas redes sociais. No Instagram, os dois compartilharam momentos da noite de sábado, que curtiram juntos.

Assim como Fabio, Priscila também é atriz e humorista. Com sete anos de carreira no teatro e na televisão, ela chegou a participar das novelas “Salve-se quem puder” (2020) e “Deus salve o rei” (2018), da TV Globo. Os dois se conheceram no reality show "Futuro Ex-Porta", em 2021, do canal do Porta dos Fundos, um projeto do Porchat.