Mechas rosas! Virgínia Fonseca muda o visual e aposta na tendência Barbie

Rio - Virgínia Fonseca surpreendeu os fãs ao revelar, neste domingo (20), a transformação que fez em seu cabelo. A influenciadora aderiu à tendência da boneca Barbie e apostou nas mechas rosas. Neste sábado, ela compartilhou a maratona de mais de 12 horas que enfrentou no salão de beleza.

"Por essa vocês não esperavam, ou esperavam?! Me sentindo uma gataaaaaa, @wnunnes sempre arrasa muito, gratidão amigo", escreveu ela no post do Instagram.

A publicação logo recebeu uma chuva de comentários. Os internautas ficaram chocados com a transformação. "Ficou perfeita", elogiou um perfil. "Meu Deus, eu amei muito", disse outro. "Maravilhosa demais", escreveu mais um. A publicação também não passou batido por Zé Felipe, marido de Virgínia: "Linda demais. Te amo", comentou ele.