Mãe de Larissa Manoela ri de acusação da filha sobre dinheiro para milho: 'Você acredita nisso?'

Rio - A polêmica envolvendo Larissa Manoela e seus pais acaba de ganhar um novo capítulo. Foi ao ar, neste domingo (20), no programa 'Domingo Legal', do SBT, alguns trechos da entrevista que a jornalista Chris Flores fez com Silvana Taques, mãe da atriz, que negou as acusações que a filha fez no 'Fantástico', da TV Globo, na semana passada.

Em um dos trechos da entrevista, que será exibida completa durante o programa 'Fofocalizando' desta segunda-feira, Silvana riu de uma das acusações que mais viralizou durante a semana, de que Larissa não teria dinheiro para comprar, sequer, um milho na praia sem a autorização dos pais.

"Ela [Larissa Manoela] sempre teve o cartão de crédito sem limite. Tinha a senha e acesso a este dinheiro. Você acha mesmo que a Lari não teria R$ 10 ou sei lá quanto para comprar um milho na praia? Você acredita nisso? Ela sempre pôde comprar o que quisesse, de qualquer valor, inclusive carro, bolsa, sapato, que eu acho bem mais caro do que um milho na praia", afirmou Silvana.

Segundo Chris Flores, Silvana e Gilberto possuem muitas provas sobre o caso, mas preferem não expô-las para não prejudicar a filha, Larissa Manoela. De acordo com a jornalista, eles preferem ter a opinião pública contra eles do que contra a filha.

Em outro trecho, sem citar o nome de André Luiz Frambach, atual noivo de Larissa Manoela, Silvana conta que um dos áudios que a atriz revelou no 'Fantástico' aconteceu durante uma conversa entre as duas sobre a escolha do relacionamento de Larissa, que, desde o início, Silvana foi contra.

"A gente estava conversando sobre a escolha dela para o futuro. Eu, como mãe, dei a minha opinião e ela simplesmente falou: 'Eu já fiz a minha escolha, assim como vocês fizeram a de vocês. Eu estou me descobrindo mulher, eu amo a pessoa e é isto o que eu escolhi' E aí eu falei: 'Então, sendo assim, como eu não posso ser ouvida, pelo jeito eu só teria o título de mãe", contou.

De acordo com Chris Flores, Silvana deixou claro durante a entrevista que a separação entre pais e filha aconteceu definitivamente após o noivado de Larissa e André. A jornalista contou que os três parara de se falar depois de uma viagem de fim de ano do casal.

Silvana contou que não vê a filha desde abril e, neste último encontro, Larissa já não quis falar com a mãe. "Quando eu ouvi a voz dela fui lá e falei: 'Lari, vem aqui para a gente conversar', mas ela não aceitou o meu convite, meu pedido", disse.

Segundo Silvana, Larissa Manoela pediu para que todos os pertences dela fossem empacotados e enviados para sua casa no Rio de Janeiro. A mãe da atriz se emocionou ao falar sobre este assunto. "Ela pediu para eu mandar as roupas para o Rio de Janeiro, com todas as coisas dela. Tem um monte de coisa lá em cima [ da casa deles]. As bonecas do 'Carrossel', as Barbies, os sapatos, tudo", disse sem segurar as lágrimas. De acordo com Chris Flores, ela passou mal neste momento e a entrevista precisou ser pausada.



No último trecho compartilhado da entrevista, Silvana lê uma carta antiga que Larissa escreveu para ela de Dia das Mães. Datada em 11 de junho de 2014, o texto diz: "Durante nove meses me carregou em sua barriga, fazendo com que eu sentisse que lá era o meu aconchego, um lugar onde poderia estar protegida e sentir todo o esforço que uma mãe passa para seu único filho. Pois, é o tempo passou. 13 anos se passaram. Muita coisa mudou e se modificou, mas você sempre esteve do meu lado para o que eu precisava".

"Você me ensinou a me importar com as pessoas, ajudá-las assim que precisassem, perceber meus sentimentos, reconhecer os meus erros, erguer a cabeça e sempre seguir em frente. Agradeço a Deus por ter uma mãe tão maravilhosa como você é. Sempre me apoiando e incentivando. Muito obrigada por estar ao lado para o que der e vier. Você é a melhor mãe do mundo", finalizou.

Larissa Manoela apresenta novas provas

Neste domingo, no 'Fantástico', Larissa Manoela revela novos detalhes sobre a polêmica envolvendo seus pais e seu dinheiro. No programa, a advogada da atriz conta que todo o patrimônio da atriz foi revisado e transferências foram descobertas.

"Ela se surpreende verificando que haviam várias transferências feitas da conta dela para a conta dos pais. Uma soma superior a R$5 milhões", revela a advogada,

Larissa conta, também, que descobriu novos detalhes sobre a relação dos pais, que administravam a carreira e as finanças dela: "Descobri que eu estava sem plano de saúde. Que foi cortado".